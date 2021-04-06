В Госдуме предложили переселять многодетных москвичей в соседние регионы

https://static.news.ru/photo/96e89ed0-96fb-11eb-854d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетным семьям из Москвы можно выделять землю не в столице, а в соседних регионах, заявил вице-председатель Государственной думы, единоросс Пётр Толстой на встрече с многодетными семьями в московском районе Люблино.

У нас в Москве многие жалуются, что обещанная земля для многодетных — где она? В Москве нет земли и нам московские чиновники спокойно говорят, что земли нет, закончилась. А что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях, — сказал политик.

По его словам, сейчас депутаты работают над законопроектом о льготах для многодетных семей на уровне всей страны. Он считает, что это поможет таким людям переезжать из одного региона в другой, передаёт РИА Новости.

Потому что сейчас статусы разные и льготы разные. Прежде всего речь идёт о том, чтобы установить федеральные льготы для многодетных семей, чтобы это было не решение главы региона, не возможность региона, а льгота государства, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что при назначении выплат на детей от трёх до семи лет планируется учитывать всё имущество семьи, а также банковские сбережения.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей.