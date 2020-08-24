В Госдуме предложили перенести на месяц начало учебного года

https://static.news.ru/photo/8ffb0712-e66f-11ea-8b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить на месяц начало учебного года. По его мнению, это позволит не спровоцировать новую вспышку коронавируса.

Своё предложение депутат направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в качестве обоснования переноса Власов использует информацию о ежедневном выявлении у россиян около пяти тысяч случаев заражения COVID-19.

Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру, — отметил Власов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети, заболевшие коронавирусом или контактировавшие с больными, к занятиям в школах с 1 сентября допускаться не будут. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, в столице создан специальный информационный ресурс, который позволит в сжатые сроки информировать школу о заболевании ребёнка. Со следующего дня весь класс направят на двухнедельный домашний карантин.