В Госдуме предложили отменить рейтинг школ по среднему баллу ЕГЭ Депутат ГД Мажуга предложил отменить рейтинг школ по среднему баллу ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициативу отмены среднего балла ЕГЭ, по которому оценивается эффективность учебных заведений, предложил первый заместитель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Законопроект планируют представить на обсуждение в Госдуме этой осенью, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата. По его словам, из-за существующей системы страна ощущает нехватку студентов инженерно-технических специальностей.

Ситуация зачастую обстоит следующим образом: учителя и руководство подталкивают детей к тому, чтобы они сдавали те предметы, которые сдать проще. Например, у нас уже на протяжении многих лет самым популярным предметом, который можно сдавать по выбору, является обществознание. Понятно, что совладать с ним куда проще, чем с той же физикой или химией. Но это ведет к тому, что у нас сокращается приток абитуриентов на инженерно-технические специальности. А кадры подобного рода подготовки стране сейчас особенно необходимы, — заявил Мажуга.

Когда оценку работы школ «отвяжут» от среднего балла, изменится и подход к обучению. По мнению парламентария, когда ЕГЭ перестанет быть для преподавателей самоцелью, детей начнут учить, а не натаскивать к госэкзаменам.

Для определения уровня эффективности образования в школах Мажуга предлагает оценивать количество участников творческих конкурсов, олимпиад, проектную деятельность, а также количество сдающих ЕГЭ по инженерно-техническим специальностям.

В 2023 году изменения в ЕГЭ затронут все предметы, кроме географии. Эксперты пересмотрели системы оценивания «в более радикальную сторону». Изменения коснулись и таких дисциплин, как обществознание и химия, — были уточнены формулировки заданий, уровень сложности или общий балл за задания.