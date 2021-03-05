В Госдуме предложили оплачивать родителям домашнее обучение детей

https://static.news.ru/photo/56a29ace-7e5a-11eb-8bb9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переводя ребёнка на домашнее обучение, родители в какой-то степени берут на себя функцию государства и экономят бюджетные средства. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил на федеральном уровне ввести выплаты таким семьям.

Такое образование возможно по федеральному закону, при этом федеральный закон не гарантирует родителям компенсаций за такую работу. Было бы логичным потратить сэкономленные средства на помощь таким семьям, — заявил «Парламентской газете» Смолин.

Он пояснил, что сейчас вопрос о компенсациях родителям при такой форме обучения решается на уровне регионов. В итоге в прошлом году только шесть субъектов РФ финансово поддержали такие семьи.

Член Совета Общественного движения «Образование — для всех» Владимир Лазуткин подчеркнул, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом, по данным Минпросвещения, на начало этого учебного года на семейную форму образования перешли более 16,5 тысячи детей.

Как писал NEWS.ru, британский блогер и мать четырёх детей Анна Сакконе Джоли дала важные советы родителям по организации обучения на удалёнке. Её топ-5 выглядит так: 1. Используйте дневник, настенный календарь или бумагу для планирования в начале каждой недели. 2. Дайте детям возможность работать самостоятельно. 3. Выделите время для физической активности. 4. Приготовьте ужин пораньше, чтобы провести время с семьёй. 5. Всегда составляйте план питания на неделю. Когда дети максимально сконцентрированы на учёбе и своих делах, лучше всего использовать это время для приготовления пищи, чтобы потом на исходе дня расслабиться, а не стоять у плиты, считает британка.