Депутат ГД предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с инициативой о полном запрете продажи табака гражданам России, родившимся после 2014 года. По его словам, в ряде стран Европы прорабатывают вопрос о введении запрета на продажу табачной продукции в любом её виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты и вейпы — для людей, родившихся после этой даты, сообщает РИА Новости.

Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года, — отметил Хамзаев.

По мнению парламентария, число курящих людей во всём мире ежегодно увеличивается. Согласно данным федерального проекта «Трезвая Россия», россияне в 2020 году выкурили 280 млрд сигарет.

Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо всё время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идёт в пользу транснациональных табачных корпораций. <...> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы, — добавил депутат.

По словам Хамзаева, к тем, кто уже курит, следует применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

Ранее сообщалось, что единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей. По закону, ограждающему граждан от вредного воздействия табачного дыма, продажа сигарет, стоящих дешевле, недопустима.