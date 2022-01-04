18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Депутат ГД предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года
08:07, 05 января 2022
Депутат ГД предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с инициативой о полном запрете продажи табака гражданам России, родившимся после 2014 года. По его словам, в ряде стран Европы прорабатывают вопрос о введении запрета на продажу табачной продукции в любом её виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты и вейпы — для людей, родившихся после этой даты, сообщает РИА Новости.

Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года, отметил Хамзаев.

По мнению парламентария, число курящих людей во всём мире ежегодно увеличивается. Согласно данным федерального проекта «Трезвая Россия», россияне в 2020 году выкурили 280 млрд сигарет.

Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо всё время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идёт в пользу транснациональных табачных корпораций. <...> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы, — добавил депутат.

По словам Хамзаева, к тем, кто уже курит, следует применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

Ранее сообщалось, что единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей. По закону, ограждающему граждан от вредного воздействия табачного дыма, продажа сигарет, стоящих дешевле, недопустима.

Корректировки в антитабачный закон вступили в силу с 1 апреля прошлого года. Тогда была введена минимальная стоимость табачной продукции. Она рассчитывается из минимального значения акциза за пачку сигарет, повышающего коэффициента и НДС. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео