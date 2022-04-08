В Госдуме предложили ограничить госслужащим выезд за границу

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в сегодняшних условиях госслужащие не должны покидать Россию, если их поездки не связаны с государственными задачами. Сейчас они должны заниматься внутренними проблемами, отметил он в интервью РИА Новости.

Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже «самые запланированные» поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения, — подчеркнул депутат.

Хамзаев допустил, что отъезды чиновников за границу могут порождать слухи и домыслы. Он напомнил, что депутатов от «Единой России» при выезде за рубеж обязали ставить в известность руководство партии, и предложил распространить данный опыт на чиновников.

По мнению Хамзаева, руководители государственных органов должны утвердить для сотрудников на уровне внутренних регламентов «порядок выезда из России». Это позволит в будущем «избежать распространение фейков и смуты», заключил депутат.

Ранее стало известно, что депутатам Госдумы от «Единой России» запрещено покидать РФ без разрешения главы фракции Владимира Васильева, рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, запрет действует уже несколько месяцев и распространяется на членов фракции в Госдуме, но не на всю партию.