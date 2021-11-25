В Госдуме предложили обязать туроператоров страховаться от банкротства

Для усовершенствования работы туристических компаний в России нужно наладить контроль за использованием средств, полученных туроператорами от своих клиентов, чтобы не допустить траты средств, предназначенных для оплаты отелей и транспорта. Кроме того, следует разработать новые механизмы страхования профессиональной ответственности, например, на случай банкротства туркомпании, заявила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Банк России проверяет финансовую отчётность, следит, куда идут деньги, и, если видит, что у компании не сходится дебет с кредитом, принимает меры для недопущения банкротства, а если его нельзя остановить — для защиты средств граждан и компенсации убытков вкладчиков. Понятно, что в туротрасли не получится полностью дублировать банковское законодательство, но общий подход правильный. Это позволит защитить от необоснованных потерь и путешественников, и компании, которые не всегда могут правильно вести финансовые дела, — пояснила Костенко.

По её словам, нужно создать эффективную систему страхования профессиональной ответственности туроператоров. Сейчас компании резервируют, например в «Турпомощи», на случай банкротства совсем небольшие суммы, которые ничего не покрывают.

По мнению Костенко, также необходимо запретить туроператорам тратить деньги клиентов на собственные нужды, не связанные с отдыхом граждан. Она уточнила, что туристические компании создают на рынке целые «финансовые пирамиды» в попытке закрыть финансовые бреши средствами новых клиентов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о том, что российские туроператоры находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по турпоездкам, отменённым из-за пандемии COVID-19. Практически у всех туроператоров нeт возможности к 31 декабря 2021 года произвести возвраты по турам в cтраны, в которых сейчас действуют ограничения на въезд российских граждан. Тyризм по этим направлениям (практически все страны Европы, Китай, страны Югo-Восточной Азии и Латинской Америки) не возобновлён.