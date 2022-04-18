День русского языка предложили объявить выходным

Фракция «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой об объявлении Дня русского языка праздничным выходным днём. Соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен в правительство для отзыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя фракции Сергея Миронова.

Новым нерабочим праздничным днём должен стать День русского языка. Отмечать его предлагаем 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, — сказал он.

Миронов отметил, что во многих странах дни национальных языков имеют статус государственных праздников. В качестве примера он привёл Финляндию. По словам парламентария, там в день языка поднимают государственные флаги и проводят различные мероприятия. Миронов заявил, что России следует поступать так же. Он выразил уверенность в том, что инициатива будет поддержана населением.

Глава фракции добавил, что в настоящее время носители русского языка подвергаются серьёзным гонениям в ряде стран, в том числе европейских. Эту ситуацию он назвал «крестовым походом» западных политиков на русский язык. По мнению Миронова, идея справороссов привлечёт внимание к проблеме и будет способствовать повышению статуса русского языка как внутри страны, так и за её пределами.

Ранее уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь предложил отменить преподавание русского языка в школах страны. Идею поддержали в Минобразовании Украины, однако добавили, что окончательное решение должны принимать сами школы.

В марте глава СКР Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, нацеливающих детей на ненависть к России и русскому языку. Распоряжение последовало в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе.