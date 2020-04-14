В Госдуме предложили объявить амнистию по административным делам

Первый запред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что необходимо провести амнистию по административным делам в честь 75-й годовщины Великой Победы.
Об этом он
Если уж мы собираемся освобождать от наказания лиц, совершивших уголовные преступления, то уж нарушителей административного законодательства тем более надо амнистировать, — заявил Лысаков.
Он подчеркнул, что амнистия поможет облегчить работу по учёту и регистрации подобных нарушений в электронном виде, так как правоохранительная система испытывает проблемы с созданием единой электронной базой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что фонд «Общественный вердикт» сообщил, что родственники заключённых и освободившихся говорят о случаях заражения коронавирусом в тюрьмах и СИЗО. Правозащитники просят ФСИН проверить эту информацию.
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