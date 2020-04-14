В Госдуме предложили объявить амнистию по административным делам

https://static.news.ru/photo/4e686dca-7e2e-11ea-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый запред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что необходимо провести амнистию по административным делам в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Об этом он сообщил «Парламентской газете». По его мнению, несколько постановлений об амнистии по уголовным делам уже внесены в Госдуму.

Если уж мы собираемся освобождать от наказания лиц, совершивших уголовные преступления, то уж нарушителей административного законодательства тем более надо амнистировать, — заявил Лысаков.

Он подчеркнул, что амнистия поможет облегчить работу по учёту и регистрации подобных нарушений в электронном виде, так как правоохранительная система испытывает проблемы с созданием единой электронной базой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фонд «Общественный вердикт» сообщил, что родственники заключённых и освободившихся говорят о случаях заражения коронавирусом в тюрьмах и СИЗО. Правозащитники просят ФСИН проверить эту информацию.

