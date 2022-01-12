В Госдуме предложили новые правила остановки под знаком «Стоянка запрещена»
Депутат ГД Морозов предложил увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:46, 12 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С инициативой об увеличении времени остановки под знаком «Стоянка запрещена» с 5 до 10--15 минут выступил председатель комитета Госдумы по контролю от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Как сообщает РИА Новости, соответствующий запрос депутат уже передал в органы ГИБДД. По мнению парламентария, часто отведённого на данный момент времени водителю не хватает для решения базовых задач.
В первую очередь, считаю важным получить обратную связь от избирателей по этому вопросу. В то же время необходимо внимательно изучить позицию органов ГИБДД. На практике очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребёнка в детский сад. Если такая инициатива найдёт поддержку, будем её обсуждать, — сказал Морозов.
Как подчеркнул депутат, им уже направлены соответствующие запросы в органы ГИБДД.
Ранее в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения.
Теперь россиян могут привлечь к уголовной ответственности, если после двух нарушений таких правил дорожного движения, как выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час, водитель преступит закон соответствующим образом в третий раз, однако нарушение обязательно должно быть зафиксировано сотрудником ГИБДД.