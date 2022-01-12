В Госдуме предложили новые правила остановки под знаком «Стоянка запрещена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Киселёв назвал погибшего коллегу Михаила Зеленского «безумно талантливым» человеком без «единой нотки звёздности». Об этом он написал в своём Telegram-канале. Киселёв также высоко оценил отношения Зеленского с коллективом. Журналист скончался от инсульта, находясь на отдыхе в Доминикане. Ему было 46 лет.

Это был человек, заражавший своим оптимизмом и доброжелательностью. Безумно талантливый, с четырьмя высшими образованиями и великолепным русским языком. Он был примером того, как нужно строить работу, — всегда был очень...