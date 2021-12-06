В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днём

31 декабря предложили навсегда сделать выходным днём в России. С такой инициативой выступили члены комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин и Светлана Бессараб, сообщает URA.RU. Если предложение будет одобрено, придётся вносить изменения в календарь и переносить дни, предназначенные для других праздников.

Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае работают до обеда. Фактически начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что это правильное решение и его надо переводить на постоянную основу, — заметил Андрей Алёхин.

По мнению депутатов, первая половина последнего дня года сотрудниками зачастую тратится на предпраздничные хлопоты: люди готовятся к торжеству и корпоративам. Поэтому лучше, по мнению народных избранников, «сделать, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы люди больше не беспокоились».

Однако если данная инициатива будет одобрена и 31 декабря будет постоянным выходным, необходимо будет перенести дни отдыха, предназначенные для других праздников. Скорее всего, изменения затронут весенние выходные, добавили парламентарии.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил российским властям отменить длинные выходные и призвал выйти на работу 2 января.