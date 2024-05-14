В Госдуме предложили наказывать невоспитанных чиновников Депутат Смолин: несдержанные чиновники должны получать наказание

Фото: duma.gov.ru

Олег Смолин

Представителей власти, не способных держать себя в руках, стоит наказывать за грубость, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Я против того, чтобы за слова сажали. Но, думаю, воспитывать чиновников необходимо. Я бы внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие за такие проступки приличный штраф и лишение права занимать должность, — уточнил Смолин.

По словам парламентария, чиновники должны помнить о том, что они не стоят выше обычных граждан России. Он также выступил против того, чтобы выделять в отдельную статью оскорбление представителей власти. По словам Смолина, у них и так есть возможности для того, чтобы наказывать задевших их людей через Гражданский кодекс или иски в суд.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее раскритиковал депутата омского правительства Степана Огорелкова. Он называл «клоунами» людей, которые пострадали во время паводка из-за их петиции о плохой подготовке к подобным ударам стихии. Парламентарий уточнил, что нельзя оскорблять людей в сложившейся ситуации.