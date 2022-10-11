В Госдуме предложили кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

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Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, расширяющий основания для предоставления кредитных каникул мобилизованным россиянам. Согласно документу, отсрочки по кредитам распространяются на предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, призванных в зону специальной военной операции России на Украине, сообщает «Парламентская газета».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что количество ООО — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч человек.

Задолженность по кредитам на 1 сентября текущего года была у 71,4 тысячи таких субъектов МСП, их портфель кредитов составил 1,18 трлн рублей — это около 15% общего портфеля субъектов МСП.

Для получения кредитных каникул мобилизованным предпринимателям необходимо будет обратиться к банкам с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности владельцев бизнеса.

Как сообщил один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, документ поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юридических лиц. По его словам, проект закона также предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам.

7 октября президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, добровольцам, действующим участникам специальной военной операции России на Украине (СВО) право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Нормативный акт также распространяется на членов семей военнослужащих.