В Госдуме предложили изменить сроки выплат по военной страховке

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Группа депутатов Госдумы предложила изменить правила выплат военным в случае травмы или гибели, сообщает «Парламентская газета». Законопроект регулирует спорные ситуации и приостанавливает срок страхового возмещения до решения суда.

По действующим правилам страховщик должен перечислить деньги военному или его семье в течение 15 дней, но судебные разбирательства часто длятся дольше.

Законопроектом предлагается, что при наличии спора на право получения страховых выплат, в том числе по иску страховщика, срок страхового возмещения приостанавливается до вступления в силу судебного решения по такому спору, — рассказал один из авторов инициативы Анатолий Выборный.

Отмечается, что отказаться в выплатах могут, если к травмам или гибели привели алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также если застрахованный военнослужащий причинил себе вред намеренно.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что военная операция на Украине требует огромных финансовых ресурсов. «Интерфакс» уточняет, что по данным Минфина, в апреле 2022 года расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили около 627 млрд рублей по сравнению с 246 млрд год назад.