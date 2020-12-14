В Госдуме предложили изменить правила выплат пособий на детей

https://static.news.ru/photo/c19bb16e-3ea7-11eb-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

При назначении детских пособий в доход семьи не следует включать выплаты гражданам, которые оставили работу для ухода за детьми-инвалидами, инвалидами с детства и престарелыми. Соответствующие поправки в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесла заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

По мнению Костенко, разработанный ею законопроект позволит семьям получить пособия на детей, даже если их доход немного превысил предельный уровень за счёт компенсационных выплат.

В настоящее время семьи получают ежемесячное пособие на первого и второго ребёнка до трёх лет, если её среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. При расчёте среднедушевого дохода учитывается зарплата членов семьи, пенсии, стипендии, пособия, в том числе и выплаты людям, которые не работают, чтобы ухаживать за детьми-инвалидами и нетрудоспособными гражданами.

Однако включение таких выплат в доход семьи, учитываемый при назначении ежемесячной выплаты на первого или второго ребёнка, является основанием для отказа в назначении выплаты в связи с превышением дохода семьи, — написала Костенко в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишет «Парламентская газета», 14 декабря депутат отправила инициативу на рассмотрение во фракцию «Единая Россия», а после согласования намерена внести проект в Госдуму.

Ранее Наталья Костенко подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, упрощающий процедуру приватизации старинных особняков и усадеб. Он предусматривает продажу на конкурсе зданий вместе с земельными участками, на которых они стоят, сообщал NEWS.ru.