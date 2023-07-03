В Госдуме предложили изменить лимит доходов для самозанятых ЛДПР предложила увеличить в два раза максимальный доход самозанятого в России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

ЛДПР подготовила законопроект, предлагающий увеличить в два раза максимальный доход самозанятого в России. В случае, если проект будет утвержден, лимит составит 4,8 млн рублей в год. Копию документа разместил в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, в настоящее время самозанятость могут применять граждане, чей доход при определении налоговой базы не превышает в год 2,4 млн рублей.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предусматривающее увеличение максимального дохода самозанятого до 4,8 миллиона рублей, — говорится в тексте записки.

Авторы инициативы предполагают, что на сегодняшний день многие самозанятые пытаются скрыть свой реальный доход и уходят в «тень» ради сохранения специального налогового режима. По мысли разработчиков законопроекта, новые правила будут способствовать увеличению количества самозанятых и в результате увеличит налоговые поступления в бюджет государства.

Предполагается, что инициатива будет внесена в Госдуму 3 июля.

Ранее стало известно, что самозанятые россияне смогут регистрировать свои торговые марки. Изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют это сделать, были приняты годом ранее, но начали действовать только с 29 июня.