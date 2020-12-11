В Госдуме предложили дополнить резонансный закон о полиции

https://static.news.ru/photo/776acf02-3bc4-11eb-b1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В законе «О полиции» необходимо прописать обеспечение сотрудников правоохранительных органов мобильными средствами видеофиксации, а также право проводить непрерывную видеозапись общения с гражданами. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В настоящее время в Думе обсуждаются важнейшие поправки в закон о полиции. Многие из них вызывают отторжение граждан, поскольку речь идёт о наделении сотрудников полиции дополнительными возможностями в отношении личных прав. В этой связи «Справедливая Россия» предлагает ввести обязательную норму контроля за действиями сотрудников полиции в общении с гражданами, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Он добавил, что внедрение мобильных видеокамер снимет все сомнения относительно законности действий полицейских.

Порядок обеспечения сотрудников полиции такими мобильными техническими средствами предлагаем утверждать на уровне Министерства внутренних дел, — заключил Миронов.

Он также выразил несогласие с депутатами, предложившими предоставить право правоохранителям проникать беспрепятственно в дома и квартиры граждан. По мнению Миронова, это может привести к серьёзным злоупотреблениям, а возможности оспорить действия полицейских у россиян не будет.

Как сообщал NEWS.ru, Госдума ранее одобрила в первом чтении проект поправок к Федеральному закону «О полиции». В частности, резонансная инициатива наделяет правом вскрывать автомобили граждан при определённых условиях, а также расширяет возможности применения полицией огнестрельного оружия. Как уверяют в МВД, авторы документа «не требуют ничего сверхъестественного». Более того, полномочия, которые предлагается передать полицейским, уже несколько лет используются сотрудниками Росгвардии, ФСО и ФСБ.