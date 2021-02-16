В Госдуме предложили блокировать клевету в Интернете без суда

https://static.news.ru/photo/6682e144-707a-11eb-a9b3-96000091f725_660.jpg Фото: K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о внесудебной блокировке клеветы в Сети. Авторами инициативы стали Сергей Боярский, Андрей Альшевских (оба из «Единой России») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Об этом сообщается на портале ГД.

Они предлагают дать каждому гражданину возможность обратиться в прокуратуру и попросить принять меры из-за размещённой в Интернете клеветы, а также требовать удалить или заблокировать ресурс, который её распространяет. Для того чтобы подать заявление, достаточно будет скрина страницы, заверенного нотариусом.

После этого прокуратура займётся проверкой сайта. Подтвердить или опровергнуть информацию необходимо в течение 10 дней. Если клевета доказана, то сведения передаются Генпрокуратуре, а после её проверки — Роскомнадзору. Меры по блокировке ресурса в этом случае ведомство должно будет принять немедленно.

Между тем Instagram вводит вечную блокировку пользователей за размещение оскорблений. Это коснётся тех, кого уличат в разжигании ненависти в личных сообщениях. Также будут отключены учётные записи, созданные для обхода ограничений на обмен сообщениями, говорится в официальном заявлении соцсети, сообщал NEWS.ru.