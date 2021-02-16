В Госдуме предложили блокировать клевету в Интернете без суда

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о внесудебной блокировке клеветы в Сети. Авторами инициативы стали Сергей Боярский, Андрей Альшевских (оба из «Единой России») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Об этом сообщается на портале ГД.
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После этого прокуратура займётся проверкой сайта. Подтвердить или опровергнуть информацию необходимо в течение 10 дней. Если клевета доказана, то сведения передаются Генпрокуратуре, а после её проверки — Роскомнадзору. Меры по блокировке ресурса в этом случае ведомство должно будет принять немедленно.
Между тем Instagram вводит вечную блокировку пользователей за размещение оскорблений. Это коснётся тех, кого уличат в разжигании ненависти в личных сообщениях. Также будут отключены учётные записи, созданные для обхода ограничений на обмен сообщениями, говорится в официальном заявлении соцсети, сообщал NEWS.ru.