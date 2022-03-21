В Госдуме предложили бесплатно поставлять газ для Вечных огней

Депутаты из партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предусматривается бесплатная поставка газа для Вечных огней и Огней памяти. Проект документа появился в думской электронной базе. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что сейчас не определён порядок снабжения Вечных огней, из-за чего нередко фиксируются ситуации, когда огонь перестаёт гореть по причине наличия долгов у обслуживающих организаций.

Предусматривается наделение правительства РФ полномочий по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, — указано в пояснении к законопроекту.

Координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн ранее предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России. Он заявил, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих мемориалов и требования, согласно которым Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть.

В свою очередь гендиректор предприятия «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что компания готова бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня везде, где есть представительства компании. Также корпорация предложила правительству закрепить это в документах государственного регулирования.