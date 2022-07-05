В Госдуме предложили бесплатно кормить старшеклассников в школах Депутат Казакова предложила бесплатно кормить старшеклассников в школах

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Школьная столовая

Необходимо проанализировать возможности школьных столовых, чтобы организовать бесплатное питание для старшеклассников в учебных заведениях, предложила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она уточнила, что политикам предстоит серьезная работа, поэтому говорить о каких-либо сроках пока рано, пишет «Парламентская газета».

В тех регионах, где питание детей организовано хорошо и правильно, мы получаем только благодарности от родителей, а также просьбы, чтобы это распространили на всех школьников. Нам нужно проанализировать возможности пищеблоков, понять, как будет осуществляться питание по сменам, подвоз продуктов и блюд. Это большая работа, о сроках которой говорить пока рано, — заявила Казакова.

Помимо этого, она также предложила снизить нагрузку на учителей, скорректировав в меньшую сторону перечень необходимых для заполнения бумаг. По словам депутата, педагоги должны заполнять до 200 различных документов, из которых 49 являются общими для всех российских регионов. Казакова считает, что необходимо определить перечень необходимой учительской отчетности и не заставлять педагогов выходить за его рамки.

Ранее член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что закон о дополнительных выплатах подмосковным учителям вызывает вопросы, так как они достанутся не всем школам. Он объяснил, что высокие образовательные результаты учащихся, за которые педагогов и будут поощрять, очень «непонятная вещь». Как их определять, непонятно.