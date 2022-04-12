В Госдуме предложили арестовывать имущество за фейки о ВС из-за рубежа

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовывать имущество распространителей фейков о ВС РФ из-за рубежа до их возвращения. По его словам, уголовного преследования «для таких предателей» недостаточно, передаёт РИА Новости.

Он направил запрос главе СК Александру Бастрыкину с предложением о выработке соответствующего механизма. В нём он указал , что необходимо арестовывать имущество тех, кто находится под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооружённых силах РФ, но в данный момент покинул страну и находится за границей.

Такой меры, по мнению Хамзаева, достойны те, кто пренебрёг своей Родиной, национальными интересами и государственными задачами, озвученными президентом РФ, а также попытался посеять панику в обществе.

Хочу также поделиться своей гражданской позицией. Выступаю за лишение гражданства для таких предателей, у которых за пазухой всегда лежит паспорт другой страны. Рассчитываю, что в ближайшее время и другие коллеги-депутаты поддержат мою позицию, — заявил Хамзаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал лишать гражданства тех, кто получает поощрения от «одной из стран НАТО». По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы участвовать в «срежиссированных постановках».