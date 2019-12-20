https://static.news.ru/photo/2c07ce58-234b-11ea-87cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы РФ рассказали «360» о мерах, которые необходимо принять, чтобы избежать повторения ЧП, подобных тому, что произошло 19 декабря в центре Москвы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов напомнил, что представляемая им фракция «Справедливая Россия» давно добивается ужесточения контроля над оружием. Он подчеркнул, что это нужно было делать и без стрельбы на Лубянке. Депутат предложил сократить номенклатуру продаваемого оружия, в том числе охотничьего и травматического. Также следует обязать покупателей проходить «глубокое» обследование у государственного психиатра.

Могут быть дополнительные характеристики откуда-то затребованы, например с места работы. Смотреть, работает он или нет, источники дохода. Самые разные требования могут быть, но то, что их нужно ужесточать, очевидно, — заключил Емельянов.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный посчитал нужным расширить полномочия Росгвардии.

Сотрудники должны одними из первых узнавать о том, что лицо, владеющее оружием, было, к примеру, задержано в состоянии наркотического опьянения или стало виновником преступления. Для этого необходимо создать единую базу данных лиц, владеющих оружием, чтобы уполномоченные сотрудники оперативно принимали решения, например об отзыве лицензии, — отметил парламентарий.

Выборный также предложил ввести ответственность для врачей, которые должны строже относиться к проверке здоровья владельцев оружия.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Зачинщиком перестрелки по данным ФСБ был 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска Евгений Мантюров, он был ликвидирован силовиками. Один представитель спецслужбы в результате ЧП погиб на месте, ещё четверо пострадали, также получил ранения гражданский. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из раненых сотрудников ФСБ скончался.