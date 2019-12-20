Депутаты Государственной думы РФ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов напомнил, что представляемая им фракция «Справедливая Россия» давно добивается ужесточения контроля над оружием. Он подчеркнул, что это нужно было делать и без стрельбы на Лубянке. Депутат предложил сократить номенклатуру продаваемого оружия, в том числе охотничьего и травматического. Также следует обязать покупателей проходить «глубокое» обследование у государственного психиатра.
Могут быть дополнительные характеристики откуда-то затребованы, например с места работы. Смотреть, работает он или нет, источники дохода. Самые разные требования могут быть, но то, что их нужно ужесточать, очевидно, — заключил Емельянов.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный посчитал нужным расширить полномочия Росгвардии.
Сотрудники должны одними из первых узнавать о том, что лицо, владеющее оружием, было, к примеру, задержано в состоянии наркотического опьянения или стало виновником преступления. Для этого необходимо создать единую базу данных лиц, владеющих оружием, чтобы уполномоченные сотрудники оперативно принимали решения, например об отзыве лицензии, — отметил парламентарий.
Выборный также предложил ввести ответственность для врачей, которые должны строже относиться к проверке здоровья владельцев оружия.
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Зачинщиком перестрелки по данным ФСБ был 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска Евгений Мантюров, он был ликвидирован силовиками. Один представитель спецслужбы в результате ЧП погиб на месте, ещё четверо пострадали, также получил ранения гражданский. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из раненых сотрудников ФСБ скончался.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен