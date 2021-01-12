В Госдуме предлагают повысить возраст студентов-бюджетников

https://static.news.ru/photo/a3dc85b2-555a-11eb-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, повышающий с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне смогут получать высшее образование за счёт бюджета. Документ пока не внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что необходимость в нём возникла после повышения в стране возраста молодёжи до 35 лет, сообщает РИА Новости.

Повышение студенческого возраста позволит большему количеству молодых людей иметь возможность получения высшего образования и прохождения профессиональной подготовки, а также повысить уровень своих знаний, компетенций и уровень жизни в целом, — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что абитуриенты в России смогут подавать документы для поступления в вузы дистанционно. Постановление о введении нового порядка приёма документов для поступающих в высшие учебные заведения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что абитуриенты смогут подавать заявление о поступлении и все необходимые документы в выбранный ими вуз посредством портала «Госуслуги».