В Госдуме пожаловались Путину на «абсурдную» маркировку детских книг

https://static.news.ru/photo/1af6ed18-187f-11eb-84ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возрастная маркировка литературы для детей зачастую является излишней и мешает книготорговле. Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская во время заседания Совета по культуре и искусству, в котором принимает участие президент Владимир Путин.

Позвольте мне напомнить, что книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известные вам хорошо 0+, 6+, 12+, 16+, — цитирует РИА Новости слова Ямпольской.

Она добавила, что маркировки являются не рекомендациями, а императивом, закреплённым законом. Таким образом, если книжный магазин продаст ребёнку, например, произведение «Тихий Дон», которое маркируется как 18+, то магазин будет наказан.

Ямпольская также добавила, что Госдума уже приняла в первом чтении проект закона, отменяющий все отметки, кроме 18+, которая так же должна жёстко регламентироваться. Остальные маркировки должны носить рекомендательный характер.

Путин одобрительно высказался об этой инициативе, подчеркнув, что по итогам заседания будут даны соответствующие поручения.

Конечно, мы уже не первый раз к этому возвращаемся. Давайте вернёмся ещё раз, соответствующие поручение по результатам нашей сегодняшней встречи, беседы я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению. Так же как и отнесение книготорговли к определённым видам деятельности, — сказал российский лидер.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин ранее также поддержал инициативу Елены Ямпольской о запрете публичного сравнения и отождествления действий СССР и гитлеровской Германии во времена Великой Отечественной войны. Депутат отметила, что в настоящее время уже готовится законодательный проект, который закрепит эту инициативу. Президент поддержал Ямпольскую, отметив, что действовать в этих вопросах нужно «аккуратно».