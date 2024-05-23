В Госдуме поставили точку в спорах о возможных ударах ВСУ вглубь России Депутат Журавлев: США когда-нибудь разрешат Украине бить вглубь России

Фото: Marine Corps, Indo-Pacific, South Korea, Korea Flying Training

Соединенные Штаты рано или поздно разрешат Украине наносить удары вглубь России, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он не исключил, что предотвратить развитие подобного сценария может симметричный ответ по интересам США.

Сперва Украина просит, затем в США изображают мнимую озабоченность вопросами международной безопасности, а потом Вашингтон одобряет. Так было с ПВО, с F-16, теперь с нанесением ударов вглубь территории России. Рано или поздно США и их одобрят, — высказался Журавлев.

По мнению парламентария, «можно не питать иллюзий», что Киев точно поддержат в вопросе ударов вглубь России. Журавлев предположил, что остановить Белый дом способны такие действия РФ, которые заставят США почувствовать последствия «на своей шкуре».

Можно не питать иллюзий: Киев получит поддержку и в этом вопросе. Чтобы остановить такое поведение, мы можем наносить симметричные ответы по интересам США. Как только американцы почувствуют на своей шкуре, что такое российское оружие, всё сразу встанет на свои места, — отметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары Вооруженных сил Украины по российским территориям. Соответствующие призывы исходят от Госдепартамента США после поездки главы ведомства Энтони Блинкена в Киев. Официально эта идея еще не была представлена президенту США Джо Байдену.