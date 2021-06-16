Россиянам посоветовали выбирать отели для безопасного отдыха

https://static.news.ru/photo/0dd7686a-cea0-11eb-8a8e-96000091f725_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Выезжающим на отдых туристам лучше отдать предпочтение отелям, а не частным домам или квартирам. Об этом «Радио 1» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

По мнению парламентария, отели смогут обезопасить туристов при возникновении непредвиденной ситуации, например, стрельбы. Кривоносов напомнил о случае, который произошёл ранее в Абхазии. Там местный житель открыл огонь по россиянам в ресторане.

Вообще на Кавказе бывает неспокойно, и об этом надо помнить, если вы туда хотите поехать, — отметил он.

Сергей Кривоносов подчеркнул, что при планировании поездки вопрос безопасности должен стоять на первом месте. По его словам, в погоне за минимальными ценами люди часто выбирают частные дома, где им не гарантируют безопасность. В результате они остаются один на один со своими проблемами.

Лучше останавливаться в отелях, в которых соблюдаются требования безопасности, — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, два российских туриста получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии. Они отдыхали в заведении в Пицунде вместе с девушками. В какой-то момент один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним. Отдыхающие попросили местного жителя оставить их в покое и не мешать им. Тогда злоумышленник открыл стрельбу. В результате ранения получили оба российских туриста — у одного прострелены колени и стопа, а у другого — левая нога и тазовая область.