В Госдуме попросили проверить «Голубой огонёк» из—за тигрёнка на шоу
Владимир Бурматов попросил проверить «Голубой огонёк» из—за тигрёнка на шоу
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:32, 18 ноября 2021
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
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Тигрёнок — не реквизит для шоу, содержать тигров в квартирах или телестудиях в России запрещено. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «360» заявил о подготовке запросов в надзорные ведомства для проверки условий содержания животного и его документов.
У нас тигров нельзя содержать ни в домах, ни в квартирах, ни в телестудиях, ни на «голубых огоньках». <...> Мы не знаем, есть ли у тигрёнка нужные документы, не подвергли ли его опасности. С моей точки зрения, животное испытывало явный дискомфорт и было напугано, — пояснил Бурматов.
По его мнению, подобное обращение с маленьким хищником неприемлемо: он мог пострадать сам или навредить окружающим. По словам Бурматова, сейчас готовится соответствующий запрос в Росприроднадзор, а также возможно в прокуратуру и Россельхознадзор.
У меня вопрос к тем, кто этого тигра туда принес. На каких основаниях? Все ли в порядке с самим животным? — уточнил политик.
Ранее Джиган заказал тигрёнка с доставкой в свой особняк, чтобы порадовать детей. По словам музыканта, маленький хищник немного кусается, но это не опасно и совсем не больно.