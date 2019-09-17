https://static.news.ru/photo/75607adc-d954-11e9-b13e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой опротестовать приговор актёру Павлу Устинову.

Об этом сообщил сам Шаргунов в своём Telegram-канале. В своём обращении он указывает на «значительный общественный резонанс», который вызвало уголовное преследование Устинова, передаёт РИА Новости .

Прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении П.Г. Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности, — написал депутат.

16 сентября Павла Устинова приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа в Москве 3 августа.

Ранее News.ru писал о том, что художественные руководители нескольких московских театров выступили в защиту актёра Павла Устинова, которого осудили на три с половиной года за «применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОНа» во время несанкционированной акции 3 августа в столице.