В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить «Мужское государство»

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина обратилась к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить националистическое движение «Мужское государство» после скандала с сетью ресторанов «Тануки». Об этом говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении NEWS.ru.

Политик отметила, что не в первый раз обращается в правоохранительные органы из-за действий радикалов, так как деятельность движения связана с разжиганием ненависти и дискриминацией групп населения.

Прошу вас, Игорь Викторович, провести проверку, дать правовую оценку и, в случае выявления нарушений действующего законодательства, принять меры прокурорского реагирования, а также уведомить меня о результатах, — говорится в тексте обращения.

«Война» основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова началась 30 августа из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ. «Мужское государство» потребовало удалить их и извиниться перед «русской нацией». В «Тануки» отказались выполнять требования, а также призвали основателя Telegram Павла Дурова (в этом мессенджере работает канал Позднякова) и Минцифры обратить внимание на происходящее.

Националисты в то же время устроили DDoS-атаку на сайт сети, а также начали оформлять фейковые заказы в ресторанах. Они пообещали обрушить инфраструктуру сервиса доставки «Яндекс.Еда», если из системы не уберут «Тануки».

Позже в рестораны по всей Москве стали приходить полицейские, получившие сообщения о минировании.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать, если в действиях движения «Мужское государство» есть нарушения закона.

Ранее аналогичным образом Поздняков «воевал» с сетью японских ресторанов «Ёбидоёби» из-за рекламы с темнокожим мужчиной. После получения угроз компания удалила публикацию и извинилась.

Поздняков многократно устраивал кампании травли против людей и компаний, которые ему не нравились. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?».

Самого Позднякова штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.