В Госдуме пообещали расследовать коррупцию по обращениям от блогеров

Расследование блогеров или СМИ о коррупции может стать поводом для возбуждения уголовного дела на основании их работы, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Газете.Ru». Он сам готов помочь в расследовании, если получит официальное обращение, заверил Выборный.

Никто не отменял права гражданского общества на поиск истины. Если в мой адрес поступит такое официальное обращение от блогера, я окажу содействие в проведении честного и всестороннего расследования. Сейчас власть в России открыта как никогда раньше. В Госдуме, к примеру, чтобы появился итоговый вариант законопроекта, мы проводим множество общественных обсуждений «в полях», по дистанционной связи, на встречах с людьми, обеспечиваем свободный обмен мнениями, вовлеченность жителей в законотворческий процесс, — сказал он.

Выборный добавил, что некоторые законопроекты были сняты с рассмотрения под давлением общественности. Например, среди них инициатива о ковидных паспортах.

Также, по мнению зампреда, для общества прозрачна и деятельность силовых структур — настолько, насколько позволяет их специфика.

Вполне логичным в этой связи было, например, решение засекретить данные о госзакупках силовых ведомств в силу ряда объективных причин, в том числе из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями, — считает Выборный.

Ранее он заявлял, что коррупционные правонарушения в России являются исключениями. В связи с этим публичная проверка всех членов правительства не нужна.