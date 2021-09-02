В Госдуме полицию обвинили в нерешительности при разгоне драк мигрантов

Причиной возросших драк с участием мигрантов стала нерешительность российской полиции. Об этом заявил в беседе с «Радио 1» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий считает, что у полиции есть все полномочия, чтобы активно противодействовать подобным происшествиям. Он заметил, что в Сети часто можно увидеть ролики, как полицейские смело скручивают нетрезвых мужчин и как они пасуют перед выходцами из республик Северного Кавказа и Центральной Азии.

Вот если Росгвардия и полиция будут также решительно действовать, как они действуют на митингах, то желающих драться будет меньше, — сказал Шерин.

Депутат напомнил, что в Госдуме уже не раз предлагали переложить стоимость депортации на самих мигрантов. В частности, внести этот пункт в обязательное страхование. До тех пор, пока этот вопрос законодательно не решён, и лечение, и депортация мигрантов будет проводиться за счёт российских налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах.

По мнению главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, конфликты между мигрантами возникают из-за сильной психологической напряжённости. Её причиной, в свою очередь, становятся тяжёлые условия работы, жаркая погода и трудности с поездкой на родину.