В Госдуме подтвердили, что доработают закон о QR-кодах на транспорте

Кондуктор проверяет QR-коды у пассажиров в автобусе на остановке общественного транспорта в Казани

Законопроект о QR-кодах на транспорте не планируется снимать с обсуждения, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, слова которого приводит ТАСС. По его словам, проект будет дорабатываться. В заседании фракции приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться, — отметил Васильев.

Он уточнил, что фракция поддержала законопроект при условии его глубокой доработки ко второму чтению. Доработка будет проведена совместно с кабинетом министров.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что о недопустимости опрометчивых решений ранее предупредил президент Владимир Путин. По словам Володина, данное решение — результат диалога между Госдумой и правительством, при этом учитывались мнения регионов и обращения граждан.

В то же время стало известно, что Минтранс России займётся работой над «отдельными положениями законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации», так как считает введение этой меры целесообразным. Для этого Минтранс провёл работу по обсуждению законопроекта с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах.