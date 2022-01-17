В Госдуме поддержали применение пожизненного срока для педофилов

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Такую поправку в УК внёс комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, говорится в думской электронной базе.

На данный момент пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Новая поправка снимает это ограничение, распространяя эту меру наказания на потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Поправка предложена к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Пaнькина.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осуждёнными за посягательства на половую неприкосновенность детей, необходимо установить жёсткий контроль. Он подчеркнул, что ведомство поддержало инициативу о назначении педофилам-рецидивистам наказания в виде пожизненного заключения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что этот законопроект будет рассмотрен до 1 февраля.