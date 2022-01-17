В Госдуме поддержали применение пожизненного срока для педофилов

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Такую поправку в УК внёс комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, говорится в думской электронной базе.
На данный момент пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Новая поправка
Поправка предложена к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Пaнькина.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осуждёнными за посягательства на половую неприкосновенность детей, необходимо установить жёсткий контроль. Он подчеркнул, что ведомство поддержало инициативу о назначении педофилам-рецидивистам наказания в виде пожизненного заключения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что этот законопроект будет рассмотрен до 1 февраля.