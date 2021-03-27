В Госдуме поддержали запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

https://static.news.ru/photo/de78e670-8fb1-11eb-9c61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России одобрен профильными комитетами Государственной думы. Документ направили в правительство, проинформировала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

Она отметила, что в ходе обсуждений были получены «замечания, не касающиеся основных концептуальных вопросов, с учётом того, что большинство стран запретили или существенно ограничили суррогатное материнство».

Мы надеемся, что совокупная позиция комитетов Государственной думы, Совета Федерации и чаяния большинства граждан, которые надеются на скорейшее принятие законопроекта, будут услышаны правительством РФ, Минздравом РФ, которые займут конструктивную позицию и поддержат так нужный стране закон, — цитирует Павлову ТАСС.

В начале декабря 2020 года стало известно, что в Общественной палате предложили запретить иностранцам участие в программах суррогатного материнства. Кроме того, активисты призвали разрешить участие в таких программах только семейным парам и исключить из них одиночек.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить нормой, согласно которой право на услугу суррогатной матери имеют «исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина» в возрасте не младше 25 лет и не старше 55 лет. При этом обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после свадьбы.

Законопроект также уточняет, что обратиться за услугами суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребёнка по медицинским показаниям.

Между тем зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала норму, которая запрещает одиноким людям пользоваться услугами суррогатных матерей, неконституционной.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Русской православной церкви заявили, что выступают за тотальный запрет суррогатного материнства в стране.