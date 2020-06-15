В Госдуме поддержали уголовное преследование Навального за клевету

https://static.news.ru/photo/f9dce984-af33-11ea-9c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Евгений Марченко назвал высказывания оппозиционера Алексея Навального о видеоролике в поддержку поправок в Конституцию «вопиющей наглостью и хамством».

В беседе с РИА Новости Марченко отметил , что всецело поддерживает решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении Навального. Депутат напомнил, что оппозиционер в прошлом много раз избегал серьёзного наказания за противоправные деяния, например, за провоцирование несовершеннолетних на участие в незаконных митингах. По словам Марченко, снявшиеся в ролике телеканала RT люди всего лишь высказали свою позицию насчёт конституционных правок.

Какое он имеет право так говорить об этих заслуженных людях только за то, что они имеют свою точку зрения? — задал риторический вопрос парламентарий.

Навальный имеет две судимости, обе связаны с хищением и растратой крупных сумм. Все обвинения оппозиционер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.

Скандал с видеороликом от RT разгорелся в начале июня. Участие в записи приняли известные личности. Среди них был 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.

После этого, как сообщил внук пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных оскорблениями оппозиционера.

СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным, передавал NEWS.ru.