В Госдуме поддержали уголовное преследование Навального за клевету

Член комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Евгений Марченко назвал высказывания оппозиционера Алексея Навального о видеоролике в поддержку поправок в Конституцию «вопиющей наглостью и хамством».
В беседе с РИА Новости Марченко
Какое он имеет право так говорить об этих заслуженных людях только за то, что они имеют свою точку зрения? — задал риторический вопрос парламентарий.
Навальный имеет две судимости, обе связаны с хищением и растратой крупных сумм. Все обвинения оппозиционер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.
Скандал с видеороликом от RT разгорелся в начале июня. Участие в записи приняли известные личности. Среди них был 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.
После этого, как сообщил внук пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных оскорблениями оппозиционера.
СК возбудил уголовное дело в отношении Навального по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным, передавал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники