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Скандалом на пустом месте назвали в РПЦ публикации о том, что протоиерей Димитрий Смирнов якобы выступил против школьного обучения для девочек.

Отмечается, что выступая в эфире радио «Радонеж» протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком. Это...