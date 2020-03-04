Поправка в Конституцию РФ, предусматривающая переименование членов Совета Федерации в сенаторов, одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации, — цитирует «Интерфакс» предлагаемую поправку в часть 2 статьи 95 Основного закона.
Отмечается, что изменения упоминаний членов Совета Федерации коснутся и других статей Конституции.
Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.
В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касается социального блока и вопроса суверенитета государства, писал NEWS.ru.