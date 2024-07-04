В Госдуме поддержали новый законопроект, касающийся призывников Депутат Толмачев сообщил, что ГД в первом чтении приняла закон о воинском учете

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Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому работодатели смогут передавать военкоматам сведения о своих военнообязанных сотрудниках через реестр воинского учета, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, проект позволит повысить эффективность и точность призывного процесса.

Скоро осенний призыв. Приняли в первом чтении законопроект, который поможет повысить точность и эффективность процесса. Если помните, в сентябре — октябре 2022 года в военкоматы выстроились очереди: тогда оказалось, что многие данные о призывниках и стоящих на военном учете гражданах не обновлялись много лет. Картотеки в бумажном виде содержали сведения о выпускниках школ, в то время как они сами уже давно выросли, обзавелись семьями, работой, переехали в другие регионы. Тогда было принято решение о создании единой электронной системы военного учета, — отметил собеседник.

Толмачев добавил, что сейчас для проведения призыва организации направляют в военкоматы данные о гражданах, стоящих на воинском учете или подлежащих постановке на него, с помощью портала Госуслуг. Вместе с тем и реестр позволит оперативно аккумулировать актуальные данные, поступающие от работодателей. Собеседник подчеркнул, что необходимо задействовать все инструменты для быстрого и точного призыва.

Ранее стало известно, что в реестре воинского учета будет 47 пунктов, в том числе данные о недвижимости военнообязанных граждан России. Также в систему будут заносить данные о квартирах, машинах, водных и воздушных средствах передвижения, которые принадлежат военнообязанным. Кроме того, в список данных попадет информация о пересечении границы России, а также о наличии иностранного подданства. Депутат Госдумы Андрей Красов заявлял, что у военнообязанных россиян благодаря реестру появится возможность законно получить отсрочку от службы в ВС России.