https://static.news.ru/photo/23010d96-3ac6-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина поддержала идею законодательно защитить молодых отцов от увольнения и облегчить им поиск работы.

Будет у отца хорошее здоровье, будут хорошие здоровые дети. Будет у отца хорошие работа и зарплата, его дети не будут ни в чём нуждаться. Может быть, нам никаких пособий будет не нужно, - отметила Вторыгина в комментарии РИА Новости.

Депутат отреагировала на предложение главного репродуктолога Минздрава Олега Аполихина, который заявил, что общество недооценивает роль мужчин в вопросе повышения рождаемости. Врач предложил ввести приоритет при трудоустройстве, а также запретить увольнение молодых отцов.

По мнению Вторыгина, отцы почувствуют большую ответственность за семью, если распространить на них ту же ответственность, что на матерей.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году в Госдуме предложили назначать льготную пенсию многодетным отцам.