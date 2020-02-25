https://static.news.ru/photo/c51dd3c6-57ee-11ea-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение медицинских виз в России стало бы дополнительным стимулом для развития медтуризма. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Предложение московских властей очень своевременно. Опыт Москвы в развитии медицинского туризма, безусловно, заслуживает внимания, — сообщил РИА Новости парламентарий.

Он добавил, что существует международный рейтинг стран, которые считаются лучшими для медицинского туризма. Россия в нём находится в третьем десятке, поэтому, по словам депутата, необходимо развивать это перспективное направление.

Огуль напомнил, что в России для развития медицинского туризма несколько лет назад была принята специальная программа, рассчитанная до 2025 года, реализация которой позволит увеличить число иностранцев, получивших лечение в РФ.

На лечение в РФ в основном едут из стран бывшего СНГ, где получить медпомощь высокого уровня непросто. В последнее время увеличилось число медицинских туристов из Вьетнама и стран Европы. Самые востребованные отрасли — гинекология и урология, стоматология, пластическая хирургия, офтальмология и кардиология.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева предложила ввести в России практику выдачи медицинских виз. С такой инициативой она выступила в ходе заседания рабочей группы Мосгордумы по развитию туризма. Проничева отметила, что медицинский туризм динамично развивается. Иностранцы приезжают в Россию за самыми разными медуслугами. В связи с этим есть смысл провести работу для «снижения барьеров».

По словам председателя комитета, частично проблему могут решить электронные визы. Однако 16-дневного срока пребывания в стране может не хватить для проведения медицинских процедур, поэтому желательно введение таких виз как самостоятельного направления.