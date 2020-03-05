https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов поддержал идею Минтруда передать выплаты декретных отпусков и больничных в Фонд социального страхования. Он сообщил, что законопроект ещё не поступил в думские комитеты, но выразил уверенность, что депутаты его поддержат.

В первую очередь работодатели обрадуются, что с них снимут эту ответственность. Работники также не будут переживать, уходя на больничный, — сказал телеканалу «Москва 24» Вострецов.

Депутат считает, что постепенно нужно переходить к тому, чтобы работники самостоятельно перечисляли взносы в фонд соцстрахования. По его мнению, человек будет тогда понимать, куда и сколько он заплатил, и это повысит уровень контроля в здравоохранении.

Как писал NEWS.ru, министерство труда России подготавливает законопроект, который изменит порядок страховых выплат работникам. Согласно поправкам, выплаты работникам будут исходить напрямую из Фонда социального страхования, а не через посредника в лице работодателя. Это должно способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — на декабрь 2020 года. К таким социальным выплатам относятся: выплаты по больничному листу, оплачиваемому отпуску сверх установленных ТК РФ, выплаты по беременности и родам, а также социальное пособие на погребение.