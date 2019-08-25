https://static.news.ru/photo/e2591ed8-c73d-11e9-a4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействии коррупции Василий Пискарёв поддержал необходимость уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии при охране общественного порядка.

Например, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться, — сказал Пискарёв.

По его словам, необходимо внести такие изменения, которые защитят права граждан от каких-либо противоправных действий и не будут подвергать опасности жизнь самих полицейских.

Как ранее писал News.ru, сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект о размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.