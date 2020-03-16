https://static.news.ru/photo/71d18b86-6775-11ea-85fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд разработал проект, по которому все граждане старше 45 лет систематически будут получать уведомления о своих пенсионных накоплениях. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что эти уведомления позволят гражданам более ответственно относиться к индивидуальному счёту и отказываться от «серых» зарплат.

Гражданин сможет наблюдать динамику изменения количества его страховых коэффициентов, которые влияют на назначение пенсии, смотреть, сколько он в год заработал в зависимости от заработной платы, — цитирует телеканал «Москва 24» Нилова.

Нилов уверен, что данная инициатива повысит ответственность и правовую грамотность граждан, а также позволит им контролировать действия работодателей и сотрудников Пенсионного фонда.

Как писал NEWS.ru, Пенсионный фонд России с 2021 года начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта. Уведомления будут приходить через сайт госуслуг раз в три года, чтобы люди могли предпринимать какие-либо шаги по увеличению своих будущих пенсионных выплат.