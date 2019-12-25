https://static.news.ru/photo/dc59d56a-2717-11ea-b14b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Левин Фото: infokomitet_gd/twitter.com

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Леонид Левин поддержал изменения в политике агрегатора «Яндекс.Новости». Сервис объявил, что из поисковой выдачи будут исключаться интернет-СМИ, нарушающие журналистскую этику и допускающие слишком много оценочных суждений.

Следует признать, что сегодня различные интернет-ресурсы, стремясь получить трафик, злоупотребляют нормами этики, публикуя материалы и их анонсы с откровенно провокационными заголовками, которые зачастую вводят пользователей в заблуждение, — приводит слова Левина его пресс-служба.

24 декабря «Яндекс.Новости» объявили, что занялись пристальным изучением заголовков. СМИ, допустившие в них оскорбления, агрессию, дискриминационные и провокационные формулировки, а также оценочные суждения, оформленные без явного указания источника информации, будут отключены от агрегатора. Сервис также подготовил инструкцию по написанию заголовков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев порекомендовал руководству «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей, попадающих в топ. Он пояснил, что некоторое время назад агрегатор способствовал распространению недостоверной информации о том, что Госдума якобы прорабатывает возможность запрета эксплуатации старых автомобилей. По словам Шхагошева, подобные инциденты могут подорвать доверие как к Госдуме, так и к «Яндексу».