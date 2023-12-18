В Госдуме поблагодарили Вована и Лексуса за ситуацию с Акуниным Депутат Шолохов поблагодарил пранкеров Вована и Лексуса за ситуацию с Акуниным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вован и Лексус

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сообщил NEWS.ru, что поблагодарил Вована и Лексуса после их разговора с писателем Борисом Акуниным. Он добавил, что в каких то вопросах два пранкера делают больше, чем правоохранительная система.

Многие люди, избиратели неоднократно обращались, как это допустимо и куда вы смотрите. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что с законодательством у нас все в порядке, был отработан этот запрос, — отметил Шолохов.

Задаваясь вопросом о том, почему этого не было сделано ранее, депутат сослался на правоохранителей.

При этом совершенно очевидно, что все инструменты в руках были. Честь и хвала Вовану и Лексусу. Они вдвоем делают больше, чем наша правоохранительная система в некоторых вопросах, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что против Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Кроме того, Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов. Поводом для этого послужил разговор писателя с Вованом и Лексусом. Они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Александром Ткаченко. Во время беседы Акунин заявил, что одобряет атаки украинских беспилотников на российские города.