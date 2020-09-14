В Госдуме планируют рассмотреть индексацию соцвыплат

https://static.news.ru/photo/406e1960-f753-11ea-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В осеннюю сессию депутаты Госдумы планируют рассмотреть вопросы индексации социальных выплат и развитие цифровой экономики, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Нам придётся работать с дефицитным бюджетом в предстоящий период, но при этом все социальные назначения, которые были предусмотрены в предыдущих наших прогнозах и бюджетах, должны быть профинансированы в полном объёме, — цитирует «Парламентская газета» Аксакова.

Он уточнил, что речь идёт о зарплатах, социальных выплатах и пенсиях. Их необходимо индексировать, поскольку соответствующие нормы закреплены в Конституции РФ. Также, по словам Аксакова, парламентарии намерены обсудить денежно-кредитную политику государства и большой блок законопроектов, связанных с развитием цифровой экономики.

Как писал NEWS.ru, среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Индексация на 6,3% предусмотрена проектом бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По данным ПФР, сейчас средний размер выплат для неработающих пожилых людей составляет 16,5 тысячи рублей. В соответствии с нормами закона социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%. В общей сложности на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд рублей направят на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение.