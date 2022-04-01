В Госдуме переход чиновников на отечественные машины назвали невыгодным

Российские чиновники не готовы в один момент перейти с использования иностранных автомобилей к российским, считает член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что столь резкий переход на отечественный автопром может сильно навредить бюджету России, несмотря на санкции и трудности с приобретением запчастей для иномарок, пишет Lenta.ru.

Всё нужно делать своевременно. Сейчас нагрузить еще муниципальные и региональные бюджеты тем, чтобы закупить новые автомобили, но теперь уже российского производства, на мой взгляд, недальновидно. Это достаточно большие закупки, очень серьезное изъятие из бюджетов. Некоторые чиновники, конечно, обрадуются такой новой возможности произвести госзакупки, но большинство не поймет такой рекомендации, — отметила Бессараб.

Она подчеркнула, что поддерживает идею перейти на использование российских автомобилей. Однако, по мнению депутата, всё нужно делать «поэтапно и без шапкозакидательства».

Ранее директор Ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный обратился к Минпромторгу с предложением повысить скидки на покупку отечественных автомобилей. По его мнению, следует увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч.