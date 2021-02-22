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В Госдуме ответили на предложение Михалкова о лишении гражданства РФ

12:01, 24 февраля 2021 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал предложение режиссёра Никиты Михалкова лишать гражданства России лиц, призывающих к введению санкций против страны. По словам парламентария, эта инициатива противоречит Конституции РФ.

Как к этому можно относиться, если в Конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно неотчуждаемо по рождению, — цитирует парламентария ТАСС.

Депутат добавил, что человек может лишиться российского гражданства только в том случае, если сам откажется от него.

Некоторое время назад на предложение Михалкова ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что идея не нова, и допустил возможность обсуждения темы введения ответственности за призывы к санкциям против РФ, поскольку данный вопрос актуален.

Как писал NEWS.ru, Михалков высказался за возврат в законодательство статьи о лишении гражданства в середине февраля. Он подчеркнул, что такая норма не должна привести к злоупотреблениям, борьбе с инакомыслием и наказанию людей, выступающих против беззакония и коррупции. По словам режиссёра, с этими явлениями необходимо бороться, «но не разрушением страны».

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