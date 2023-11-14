В Госдуме ответили на переживания «кукарекающего» Столтенберга за Украину Депутат Госдумы Журавлев призвал Столтенберга смириться с победой России

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу пора смириться с победой России в СВО «при любых раскладах», рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, руководитель НАТО после полуторагодового «кукареканья» о превосходстве армии Украины над вооруженными силами всех стран мира вынужден консультироваться с опытными генералами НАТО.

Столтенбергу как человеку гражданскому сложно признать даже очевидные вещи об СВО: Россия победит при любых раскладах. Полтора года он кукарекал, что ВСУ на голову сильнее всех остальных армий мира. Похоже, теперь вынужден консультироваться с военными, но сделал не совсем правильный выбор, ведь из министров обороны стран НАТО девять — никогда не служившие в армии люди, — подчеркнул Журавлев.

Йенс Столтенберг ранее заявил, что ситуация в зоне конфликта на Украине сложная. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева. Кроме того, он выразил желание обсудить текущую обстановку с министрами обороны стран Евросоюза.

Столтенберг также сообщил, что члены НАТО продолжат помогать Украине, несмотря на отказ Словакии от передачи очередного военного пакета. В ходе своего выступления на пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак он заявил, что такая стратегия отвечает интересам безопасности всех членов организации.