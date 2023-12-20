В Госдуме отреагировали на русофобские высказывания Анатолия Белого Драпеко: общество не должны волновать русофобские заявления Анатолия Белого

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Обществу должно быть совершенно не интересно, какие заявления актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) делает против России, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, артисту следует оставаться на «задворках истории».

Нам должно быть совершенно не интересно, что сказал или написал Анатолий Белый. Артисты далеко не самые умные люди на земле, их профессия не предполагает глубокой мудрости. И его слова о том, что поражение Украины станет концом цивилизации, это подтверждает. Анатолий Белый — враг народа, пусть он сидит на задворках истории. Давайте уже все про него дружно забудем. Вот если он к нам сунется, мы дадим ему по носу. Сейчас же, живя не ясно где, пусть сидит и говорит что хочет. Повторюсь: нас не должно это волновать, — сказала Драпеко.

Ранее актер Анатолий Белый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Он заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями, и попрощался с родиной.

Министерство юстиции РФ внесло Белого (настоящая фамилия — Вайсман) в реестр иностранных агентов 15 декабря. В сообщении ведомства указывалось, что Белый выступал против проведения спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, уточнило ведомство, актер участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.