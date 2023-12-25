В Госдуме отреагировали на просьбу органам опеки проверить семью Киркорова Депутат Останина: органам опеки не нужно проверять семью певца Филиппа Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участие певца Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой не может быть поводом для проверки семьи артиста органами опеки, рассказала NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, власти не вправе давать сотрудникам ведомства подобные поручения.

Я не считаю нужным, чтобы органы опеки проверяли семью Киркорова. Все-таки личная жизнь и публичная жизнь — это разные вещи. Кроме того, сотрудникам ведомства мы не в праве давать поручения такого рода. Органы опеки — не полиция, и как правило, они занимаются семьями с приемными детьми. В данном случае, вопрос о том, каким способом у певца появились дети, нужно задать нашему законодательству, и нам, в том числе. Я против суррогатного материнства, но она разрешено законом, поэтому ни мы, ни Мария Шукшина, при всем к ней уважении, не в праве вмешиваться, — сказала Останина.

Ранее актриса Мария Шукшина возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников «голой» вечеринки, которую провела телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе Mutabor. Она поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети, в числе которых был и Киркоров.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что участие Филиппа Киркорова в данном мероприятии не является весомым основанием для проверки семьи артиста органами опеки. Она напомнила о презумпции невиновности в российском праве, которая касается и вопросов семьи.